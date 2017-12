Fargo : Mort à 55 ans de l'acteur Steve Reevis

L'acteur américaine Steve Reevis est mort à l'âge de 55 ans, nous informe le New York Post. Il était connu pour avoir joué dans Fargo, le long métrage de Joel et Ethan Coen datant de 1996. Il est décédé le 7 décembre dans un hôpital de Missoula dans le Montana. La cause exacte de sa mort n'a pas été révélée.

Steve Reevis était un Nord-Améridien, membre de la tribu Blackfeet située dans le Montana. Une fois sa scolarité terminée, Steve Reevis s'était lancé dans une carrière d'acteurs, quittant la réserve de Blackfeet pour Los Angeles. Il a vécu dans un premier temps dans sa voiture avant de réussir à avoir une vie plus stable. Il avait ainsi joué dans Danse avec les loups, de et avec Kevin Costner, ainsi que dans les séries Walker, Texas Ranger, Jag et Bones.

En 1996, celui qui était marié à Macile et père de quatre enfants, a décroché le First Americans in the Arts (FAITA), un prix soulignant son succès en tant qu'acteur améridien. Il a de nouveau obtenu cette récompense en 2004, après sa participation à la série Line of Fire.