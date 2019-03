Fashion Week : Amber Heard stylée et hilare près de Cristina Cordula

Cette saison encore, la Fashion Week de Paris aura suscité l'intérêt de nombreuses célébrités. Certaines ont attendu les derniers défilés de cette folle semaine pour en retrouver la ferveur. C'est le cas d'Amber Heard, craquante mais surtout hilare chez Giambattista Valli !

Un mois après son défilé Haute Couture, Giambattista Valli présentait ce lundi 4 mars une nouvelle collection ! Le couturier a invité les stars au Palais des Congrès de Paris, situé Place de la Porte Maillot dans le 17e arrondissement, à venir découvrir son dressing prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2019-2020. Amber Heard s'y est rendue et fait la connaissance de sa voisine de premier rang, Sofia Carson.

La mentor des Reines du shopping (et fidèle spectatrice des défilés Giambattista Valli) Cristina Cordula, Pauline Ducruet, Janelle Monae, vue quelques heures plus tôt au défilé Stella McCartney et Nicky Hilton étaient également de la partie.

Ce défilé avait une saveur toute particulière pour Giambattista Valli. La veille (dimanche 3 mars), sa défunte amie Lee Radziwill aurait fêté son 86e anniversaire.

La petite soeur de Jackie Kennedy est morte le 15 février. Ses obsèques ont eu lieu le 25 février à New York.