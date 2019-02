Obsèques de Lee Radziwill : Cécilia et Richard Attias pour un dernier au revoir

Le 15 février 2019, Lee Radziwill, petite soeur de Jackie Kennedy, est décédée à l'âge de 85 ans. Les obsèques de l'icône de mode se sont déroulées dix jours plus tard à New York, en l'église Saint Thomas More. Essentiellement connue pour son lien de famille avec l'ex-First Lady des États-Unis, l'épouse de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, Lee Radziwill s'était fait un nom dans l'industrie de la mode grâce à son style et à son élégance. Elle avait exercé les métiers de décoratrice d'intérieur, d'égérie, puis de coordinatrice d'événements pour la maison Giorgio Armani. En souvenir de ce beau parcours, plusieurs personnalités de la mode ont assisté à ses obsèques.

Le créateur de mode américain Marc Jacobs, la styliste vénézuélienne Carolina Herrera ou encore le célèbre journaliste de mode André Leon Talley étaient tous présents, ainsi que la réalisatrice Sofia Coppola, accompagnée de son mari Thomas Mars, l'un des membres du groupe Phoenix. Un autre couple a assisté aux obsèques de Lee Radziwill, Cécilia et Richard Attias. Parce que New York ne bénéficie pas encore d'une clémence climatique, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy avait revêtu un épais manteau pour l'occasion.

La famille de Lee Radziwill était représentée par sa belle-fille Carole Radziwill, qui a épousé Anthony Radziwiłł (le fils de Lee Radziwill décédé en 1999 à l'âge de 40 ans) et par Caroline Kennedy, la fille de Jackie Kennedy et JFK et donc nièce de Lee Radziwill.