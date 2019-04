Faustine Bollaert (À table) : Ses habitudes alimentaires "radicalement" changées

Le 14 mai prochain, Faustine Bollaert et le chef Yves Camdeborde reviendront ensemble sur nos petits écrans à la tête de l'émission À table !.

À l'occasion de ces deux nouveaux épisodes diffusés le même soir dès 21h, notre duo – épaulé par la nutritionniste Mathilde Touvier – ira à la rencontre de deux familles avec des problématiques différentes. Quand la première ne cesse de grignoter et de boycotter les fruits et légumes, la deuxième mange beaucoup trop gras (et trop de viandes en sauce !), quitte à mettre leur santé en danger... Ainsi, après avoir étudié leurs courses au supermarché et leurs habitudes alimentaires, notre trio proposera un plan d'action adapté aux familles : trouver des produits de substitution moins chers et meilleurs, faire de la cuisine une activité conviviale en famille, privilégier les packagings neutres pour limiter la puissance du marketing sur les enfants....

Lors de la conférence de presse de l'émission organisée ce 24 avril 2019 à France Télévisions, l'animatrice Faustine Bollaert (40 ans) n'a d'ailleurs pas caché qu'elle avait beaucoup appris grâce à ce programme. "Moi j'ai changé radicalement, j'ai même demandé à la production de m'envoyer les recettes d'Yves. Je l'appelle tout le temps maintenant ! Je mange complètement différemment, j'apprends dans cette émission et je fais en sorte que les familles chez qui l'on intervient ne culpabilisent pas." Et de poursuivre plus concrètement : "Plus jamais je n'achèterai du jambon ou de la viande sous vide, du fromage râpé... et je limite le pesto, très calorique. (...) On donne aussi des astuces, comme prendre du pain complet, des pâtes complètes..."

Une analyse forcément partagée par Yves Camdeborde qui a résumé : "Cuisiner, ce n'est pas une corvée, c'est un moment de bonheur. Je reste persuadé qu'on ne cuisine pas assez. C'est un jeu, c'est ludique, c'est plaisant... C'est le meilleur des médicaments."

À table !, c'est ce 14 mai 2019 dès 21h sur France 2 !