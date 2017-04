Faustine Bollaert critiquée par ses enfants : Leur adorable reproche...

Après Le Meilleur Pâtissier et Le Meilleur Pâtissier, spéciale célébrités, M6 lance Le Meilleur Pâtissier, les professionnels, le 2 mai prochain. À cette occasion, Faustine Bollaert a fait quelques révélations sur sa famille.

L'animatrice du programme – dont le jury est composé de Cyril Lignac, Philippe Conticini, Pierre Hermé et Frédéric Bau – n'a jamais caché avoir toujours eu du mal à ne pas succomber aux tentations sucrées de ce divertissement. Mais voilà, comme elle le confesse à Télé Star, ce n'est pas parce qu'elle mange ces desserts et en apprend beaucoup auprès des participants qu'elle est devenue experte en la matière. Un reproche que lui font d'ailleurs ses enfants Abbie (3 ans) et Peter (1 an), fruits de sa romance avec l'écrivain Maxime Chattam.

"Je dois vous avouer que je ne suis pas une pâtissière éclairée ! Pour résumer, je suis une maman gâteau sans vraiment en faire. Du coup, mes enfants me le reprochent. Ma fille me dit : 'Tu travailles dans une émission de pâtisserie et tu ne nous fais même pas de gâteaux'", déclare la femme de 38 ans lors de l'entretien.

Si elle n'est pas donc une experte des fondants, millefeuilles et autres gourmandises, Faustine Bollaert n'est pas pour autant une mère démissionnaire. Au contraire ! Ses deux petits bouts sont sa priorité absolue. "Heureusement, les tournages sont assez espacés, et ça m'arrive d'avoir des semaines très légères pour m'occuper d'eux. Mais quand c'est plus chargé, je suis aussi capable de prendre ma voiture pour rentrer dormir quelques heures juste pour les embrasser trois minutes", explique la jolie brune.

Adieu M6, bonjour France 2

Selon Puremédias, Faustine Bollaert est attendue sur la chaîne publique à la rentrée prochaine pour animer des divertissements et une émission quotidienne qui sera programmée dans l'après-midi.