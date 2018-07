Faustine Bollaert : Le jour où elle a "cru mourir" à cause de son mari !

Le 17 juillet 2018, Faustine Bollaert sera aux commandes d'une émission culinaire baptisée À table ! Mangez sain, dépensez moins (France 2). À cette occasion, l'animatrice de 39 ans a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs. En plus d'évoquer le concept de l'émission – "rencontrer des familles qui éprouvent des difficultés à bien s'alimenter" pour les "aider à retrouver le goût de la cuisine et manger plus sain pour bien moins cher" –, elle a révélé quel genre de cuisinière elle était pour ses enfants, Peter (24 juillet 2015) et Abbie (18 juillet 2013).

"J'ai la chance d'habiter à la campagne [à Chantilly, dans l'Oise NDLR] et d'avoir un potager avec des tomates, des haricots, des framboises et des salades. J'adore cuisiner avec ma fille et mon fils qui ont respectivement 4 ans et demi et 2 ans et demi. (...) Tous les soirs, au moment du repas, je leur donne une mission, comme retirer les queues de fraises ou encore écosser les pois. Je milite pour le partage des tâches, et je veille à ce que mon fils participe... tout comme son père", a-t-elle expliqué.

Faustine Bollaert a ensuite révélé que son époux Maxime Chattam et elle "dîn[ai]ent régulièrement en amoureux à l'extérieur" car, comme elle, il est très gourmand. "Cela fait partie de nos rituels de couple. On s'offre aussi parfois un restaurant étoilé. En revanche, quand on est à l'étranger, on aime dénicher des 'bouis-bouis' improbables. Le grand jeu de mon mari est de me piéger et de me faire goûter des choses étranges. Récemment, on était en Écosse, au bord du loch Ness : il m'a proposé de la panse de brebis sans que je sache ce que c'était. J'ai cru mourir, j'ai tout recraché", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Faustine Bollaert est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 9 juillet 2018.