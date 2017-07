Félindra (Fort Boyard) : "Quand je quitte le fort, je suis Monique"

Depuis 1991, Félindra est l'un des personnages emblématiques de l'émission d'aventure Fort Boyard sur France 2. Si plusieurs animateurs se sont succédé depuis lors, la dresseuse - Monique Angeon de son vrai nom - n'en finit pas de faire pivoter les têtes de tigres, pour le plus grand bonheur des candidats victorieux.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs en ce mois de juillet 2017, Félindra a accepté d'évoquer la notoriété découlant de sa longévité sur nos petits écrans. "Je suis une femme assez discrète. Quand je quitte Fort Boyard, je suis Monique Angeon, et non plus Félindra... Je ne m'attarde pas vraiment sur le regard des autres", a-t-elle confié avec sagesse. Et de poursuivre, avec la même authenticité, sur l'éventualité que l'émission puisse s'arrêter pour elle : "L'émission est une belle parenthèse de deux mois chaque année. Bien sûr, si le jeu s'arrêtait, je serais triste, mais j'aurais deux mois de vacances en plus ! (elle rit)"

Qu'on se le dise, Monique Angeon a en effet bien d'autres occupations que Fort Boyard une fois l'été passé. "Je suis dompteuse pour le cinéma ou la publicité. J'ai fait des films comme L'Ours, L'Ombre et la proie, Deux frères ou L'Odyssée de Pi. J'ai aussi collaboré aux publicités de Dulux Valentine, Cartier, Esso...", a-t-elle renseigné.

