Finale de The Voice 8 : Pourquoi la date a été déplacée

Clément, Whitney, Sidoine et Pierre Danae sont les quatre derniers candidats en lice pour remporter The Voice 8. Et ces Talents auront moins de temps que d'habitude pour se préparer à l'ultime live de cette édition puisque cette dernière se déroulera le jeudi 6 juin. La raison ? Un match de football est venu perturber la programmation.

Samedi 8 juin, à 20h35, TF1 consacrera son antenne à un match important, celui de la France contre la Turquie. Une rencontre qui oppose donc deux équipes du groupe H et qui permettra peut-être aux Bleus de gagner des points pour leur qualification à l'Euro 2020. L'événement se déroulera dans le stade Büyüksehir Belediyesi, à Konya (centre de la Turquie).

Ce rendez-vous très important pour l'équipe de France justifie le changement de la date de diffusion de la finale The Voice et a avancé le live au jeudi 6 juin.

Une finale riche en invités

De nombreuses stars seront présentes à l'événement. Les finalistes Clément, Whitney, Sidoine et Pierre Danae auront en effet la chance de réaliser des duos avec Aya Nakamura – qui reverra Nikos Aliagas pour la première fois depuis sa bourde aux NRJ Music Awards –, Patrick Bruel, Matt Pokora et Florent Pagny !

Alors, quel talent de l'équipe de Soprano, Julien Clerc, Jenifer ou Mika remportera cette 8e édition ? Réponse jeudi.