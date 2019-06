The Voice 8 : Leona Winter éliminée, Whitney fait le show malgré sa béquille !

Samedi 1er juin 2019, TF1 diffusait un nouvel épisode des directs de The Voice 8 et pas des moindres : la demi-finale ! Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc doivent départager les Talents encore en lice dans le célèbre télé-crochet. Une soirée portée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.

TEAM JENIFER

Sidoine : Vole de Céline Dion

Après avoir repris La Marseillaise, Sidoine avait séduit sa coach en interprétant Wicked Game de Chris Isaak. Deux prestations largement saluée par le public et les jurés ! Ce samedi, le jeune homme a choisi de chanter Vole de Céline Dion, un hommage à un être cher récemment perdu. "Je lui ai fait confiance sur cette chanson encore une fois et j'ai bien fait. Il a cette élégance, cette sobriété... Il a le goût du risque, il va provoquer les émotions, se faire mal et en même temps rester dans une certaine pudeur, que je trouve très respectable", lâche Jenifer, sous le charme.

Leona Winter : Mourir sur scène de Dalida

La transformiste avait repris Eddy de Pretto, une prestation très émouvante, puis Tina Turner la semaine passée. "On est à Las Vegas !", s'était exclamée Jenifer, complètement conquise. D'ailleurs, la coach avait choisi de garder l'artiste ! Ce soir, sur du Dalida, Leona Winter offre une prestation vivante. En fin de show, elle enlève sa perruque, une image forte de la part de l'artiste ! "Tu as une maîtrise, une technique de voix indiscutable, et tu as du fond. Tu es une vraie artiste, Leona", lance Jenifer.

Avant le verdict, Jenifer interprète son titre Ma révolution avec ses deux Talents Sidoine et Leona Winter.

Le Talent de Jenifer choisi par le public est Sidoine. Leona Winter est donc éliminée.

TEAM MIKA

Gjon's Tears : Life on Mars de David Bowie

Il y a deux semaines, c'est sur S.O.S d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine que Gjon's Tears avait fait ses preuves. Et samedi dernier, c'est en reprenant Rocket man d'Elton John que l'artiste avait fait le show ! Ce soir, Gjon's Tears interprète Life on Mars de David Bowie. Une prestation qui a séduit les quatre coach et même Nikos Aliagas. "Franchement, tout ce que je peux dire c'est merci beaucoup ! J'ai choisi les chansons mais c'est toi qui a fait le boulot, c'est une performance en beauté, en tendresse... J'ai eu la chair de poule", lance Mika.

Whitney : Make you feel my love de Bob Dylan repris par Adele



Sa reprise de Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion avait fait l'unanimité la semaine dernière. Rappelons qu'il s'agissait là de la première fois que Whitney, à peine âgée de 19 ans, chantait en français. Ce soir, la jeune femme interprète Make you feel my love... en béquilles. Pas stable au niveau des jambes, elle a réussi à faire le show. Sur les conseils de Mika, la jolie brune a vibré au son des paroles. "Remerciez votre coach, il vous a trouvé la chanson qui a fait que le génie du grand Bob vous a touché ce soir", a déclaré Julien Clerc.

Ensemble, Gjon's Tears, Whitney et Mika interprètent le tube du coach Relax, take it easy.

Le Talent de Mika choisi par le public est Whitney. Gjon's Tears est donc éliminé.

TEAM SOPRANO

Clément : La quête de Jacques Brel

Après deux belles prestations, Somebody to Love de Queen puis Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman, Clément a intérêt à être à la hauteur ! Ce soir, il chante La quête de Jacques Brel, une chanson qui résonne en lui. "C'est mon histoire", lance-t-il en justification de son choix. Une jolie performance ! "Vocalement, il nous a montré qu'il peut monter, descendre, faire des trucs maîtrisés sans en faire trop (...). C'est quelqu'un qui ne fait que grandir, il mérite sa place", estime Soprano.

Vay : As de Stevie Wonder

Ce soir, Vay joue sa place dans le célèbre télé-crochet en interprétant As de Steevie Wonder, un titre choisi par Soprano. Inutile de préciser que le jeune Talent n'a d'autre choix que d'être à la hauteur ! Mission réussie pour Vay qui a séduit son coach. "Aujourd'hui, le voir chanter avec la base de Steevie Wonder, le voir habité... c'est ça que j'aime en lui. Je voulais qu'il maîtrise son talent, c'est ce qu'il a fait !", lance Soprano, conquis. Julien Clerc note quant à lui que le jeune chanteur a "du feeling, du sentiment".

Ensemble, Vay et Clément reprennent un titre de Soprano : Cosmo. En pleine prestation, le coach les rejoint sur scène pour un trio explosif.

Le Talent de Soprano choisi par le public est Clément. Vay est donc éliminé.

TEAM JULIEN CLERC

Léonard : I'm still standing d'Elton John

La semaine dernière, il avait réalisé l'une des "plus belles performances de la soirée" comme l'avait souligné Mika. Ce soir, Léonard reprend I'm still standing d'Elton John, une chanson rock qui lui parle puisqu'il dit se sentir bien dans sa peau depuis seulement un an. Une prestation pleine d'énergie ! "Franchement, Léonard, tu as tout déchiré !", lance Soprano. "Je lui tire mon chapeau parce que je suis incapable de faire ce qu'il a fait", déclare de son côté Julien Clerc. De jolis compliments.

Pierre Danaë : The Scientist de Coldplay

Pierre Danaë avait surpris et surtout séduit en reprenant Hey Jude des Beatles, à sa façon la semaine passée. Ce soir, il interprète du Coldplay. "Je crois que là, il a réussi à nous faire ressentir, et c'est ce qu'il voulait, la même émotion que pendant les K.O (...). Il est retourné ce soir vers la musique qu'il aime. Et comme c'était très beau, je vous remercie", lance le coach.

Avant de découvrir le verdict, Léonard et Pierre Danaë chantent avec Julien Clerc le célèbre titre Quand je joue.

Le Talent de Julien Clerc choisi par le public est Pierre Danaë. Léonard est donc éliminé.

Résumé des équipes à la fin du prime :

Équipe de Jenifer : Sidoine.

Équipe de Mika : Whitney.

Équipe de Soprano : Clément.

Équipe de Julien Clerc : Pierre Danaë.

Rendez-vous jeudi 6 juin 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre la grande finale de The Voice 8 !