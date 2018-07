Florian (Pékin Express) : Le nouveau candidat déjà vu dans plusieurs émissions !

Jeudi 19 juillet 2018, Florian a fait son entrée dans Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6) aux côtés de son binôme, Gabriel. Si le jeune homme de 32 ans se lance dans une nouvelle aventure, ce dernier est loin d'être un novice de la télévision. Et pour cause, il a déjà participé à plusieurs émissions.

Avant de se lancer dans Pékin Express : La Course infernale, Florian a fait des apparitions remarquées dans Les 12 Coups de midi, Money Drop, Le Juste Prix, La Roue de la fortune, Au pied du mur ou encore dans Le maillon faible. Le binôme de Gabriel ne s'est pas arrêté aux émissions de TF1 uniquement !

Habitué aux plateaux télé, il a également donné de sa personne sur France 2 en participant dans à Tout le monde veut prendre sa place, Les Z'amours, Chéri(e) fais les valises, Chéri(e) c'est moi le chef, L'émission pour tous, Que le meilleur gagne et Joker. SurFrance 3, il fut candidat dans Harry et Personne n'y avait pensé. Florian est aussi passé sur C8 en faisant face à Benjamin Castaldi dans L'Académie des 9. Voilà un pro du petit écran !