Floyd Mayweather : A 65 ans, il se découvre père d'une fille d'un an

Plus occupé à profiter de son train de vie hors norme et à dépenser son argent en bijoux d'exception qu'à fonder une famille, Floyd Mayweather Jr. sera peut-être surpris - ou pas - de découvrir qu'il a une petite soeur âgée d'un an : l'ADN a parlé, la paternité de son père Floyd Mayweather (Sr.) est établie !

Boxeur professionnel de 1974 à 1990 (35 combats, 28 victoires dont 17 avant la limite) et aujourd'hui âgé de 65 ans, Floyd Mayweather avait fait l'objet plus tôt cette année d'une demande de pension alimentaire émanant d'une femme dénommée Purisa Farris, qui le désignait comme le père de sa petite fille. Dans le cadre de la procédure, il s'est soumis au mois d'avril à un test de paternité, lequel s'est avéré concluant à 99,99%, a révélé le 30 juin 2018 le site TMZ.com. Lequel précise que Floyd Sr. aurait supposément "au moins cinq autres enfants, dont Floyd Mayweather Jr.".

Réputé durant sa carrière pour son style défensif, Mayweather Sr., qui fut l'entraîneur de son fils devenu superstar de la boxe, a cette fois dû baisser sa garde...

Quant à Jr., il pourrait désormais, à 41 ans, avoir plus de temps à consacrer à la gent féminine puisqu'il a annoncé à l'issue de sa victoire épique contre Conor McGregor en août 2017 qu'il s'agissait de son ultime combat (50 victoires en autant de duels, dont 27 par KO), lequel lui a rapporté la bagatelle de 300 millions de dollars.