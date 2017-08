Mayweather - McGregor: Charlize Theron, Jennifer Lopez et Alex, les VIP en masse

Le "combat du siècle" a tenu toutes ses promesses : samedi 26 août 2017, à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Floyd Mayweather (40 ans) et Conor McGregor (29 ans) ont offert pendant dix reprises un spectacle d'une très haute intensité. Si la logique a été respectée, le multiple champion du monde de boxe dominant par KO technique le phénomène de l'UFC, plus que méritant, l'affrontement a été équilibré et le public servi en matière de spectacle.

De nombreuses personnalités de premier plan avaient d'ailleurs fait le déplacement dans le Nevada afin d'assister à cet événement. Si la chanteuse Demi Lovato, fan avérée de MMA (arts martiaux mixtes), avait été sollicitée pour interpréter l'hymne national américain en préambule, pas moins de 250 places de choix avaient été réservées par l'agence de talents WME-IMG pour accueillir des célébrités. Parmi elles, le couple star formé par Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, venus à bord du jet privé de Robert Craft (propriétaire des New England Patriots), a fait sensation, non loin d'un illustre ex de J-Lo, P. Diddy, lequel avait animé juste avant de venir une gigantesque pool party qu'il organisait au Hard Rock Hotel & Casino à l'occasion du match. Il avait notamment pour voisins la superstar de la NBA LeBron James et sa femme Savannah.

Signe que le rendez-vous était un véritable blockbuster, les figures du cinéma étaient présentes en nombre : Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, Bruce Willis, Chris Hemsworth, William H. Macy, Don Cheadle, Jamie Foxx, qui a pris la pose avec Olivia Munn, Vanessa Hudgens ou encore Orlando Bloom ont pu vibrer en voyant le champion irlandais attaquer tambour battant le combat, intenable durant les trois premières reprises, avant que la machine "Money" se mette en marche et finisse par prendre l'ascendant. L'Américain, conscient que les combats en MMA durent 25 minutes, a parfaitement appliqué sa tactique et laissé son adversaire se fatiguer pour mieux le cueillir, mais lui a toutefois tiré son chapeau : "Il a été bien meilleur que je ne le pensais, il a boxé en variant les angles, c'est un sacré champion", a-t-il reconnu à l'issue du combat.

A noter toutefois que, si on pouvait encore repérer en tribunes Ozzy et Sharon Osbourne, Nick Jonas, Isaiah Thomas, Nick Cannon, Steve Harvey ou encore Mike Tyson, la salle n'était pas comble : 14 623 spectateurs ont été recensés alors que l'enceinte peut en accueillir 20 000.