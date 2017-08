Conor McGregor : Face à Mayweather, ses attributs masculins s'imposent !

On savait depuis des mois que le duel entre le boxeur Floyd Mayweather et le champion UFC Conor McGregor serait le combat de la démesure, et pas seulement en termes de business (droits télé, paris, etc.). A quelques heures du gong de la première reprise à la T-Mobile Arena de Las Vegas, cela s'est vérifié vendredi 25 août 2017 lors de la traditionnelle pesée...

Passage obligé avant d'en découdre, cet exercice a vu les deux adversaires mettre le feu aux poudres, après des mois de joutes par médias interposés. A l'heure de passer sur la balance pour vérifier qu'elle affiche bien un poids égal ou inférieur à 69,8 kilos, condition sine qua non pour la tenue du combat, le volcanique Irlandais de 29 ans était en grande forme, avec son drapeau, son casque audio Beats By Dre aux couleurs de son pays, ses lunettes à clips solaires... et son service trois-pièces.

Lors de son face-à-face en caleçon avec Floyd Mayweather, il n'a en effet échappé à aucun observateur qu'une tierce partie remarquable s'immisçait entre eux : les parties intimes de Conor McGregor étaient gonflées à bloc, ce qui a eu le don de provoquer l'emballement de la Twittosphère. "A présent je comprends pourquoi McGregor a enlevé son pantalon après la pesée", s'amuse un utilisateur ; "McGregor était un peu excité lors de la pesée", renchérit un autre. Nonobstant tout cet attirail, "Mystic Mac" a passé haut la main le test de la balance où son rival le voyait échouer, le compteur se bloquant à 69,4 kilos. Floyd Mayweather, lui, s'est présenté à 67,8 kilos.

Très calme, "Money", qui est sorti de sa retraite avec son bilan de 49 victoires en autant de combats spécialement pour cet affrontement, a encaissé les insultes et les piques du bouillant Irlandais dans une ambiance délétère, le spécialiste des MMA (21 victoires en 24 combats), novice en boxe professionnelle, étant soutenu par un contingent de plusieurs milliers de supporters. Tous deux voient leur duel, prévu en douze rounds de trois minutes, s'achever sur un KO...