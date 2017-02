Frances Cobain : La fille de Kurt célèbre le 50e anniversaire de son père décédé

À 24 ans, l'unique fille de Kurt Cobain et de Courtney Love s'est muée en une véritable femme sûre d'elle. Diplômée de la Bard College, une université située à New York, Frances Bean Cobain vit aujourd'hui de son art : ses peintures se vendent régulièrement comme des petits pains. En 2010, elle avait hérité d'un peu plus d'un tiers de la fortune de son père, soit environ 170 millions de dollars. Depuis cinq ans, elle gère également le nom et l'image de Kurt Cobain.

En septembre 2015, elle avait discrètement épousé son petit ami depuis cinq ans, Isaiah Silva, lors d'une céré­mo­nie privée. Quelques mois plus tard, en mars 2016, le couple avait cependant annoncé sa séparation. Engluée dans un divorce délicat, Frances Bean Cobain avait accepté de verser une pension alimentaire à son ex en attendant la décision du juge. Aux dernières nouvelles, les anciens tourtereaux sont toujours en instance de divorce et se disputent autour de la mythique guitare de Kurt Cobain. Isaiah Silva affirmait que son épouse lui avait offert l'instrument en cadeau de mariage, ce dont elle s'est toujours défendue. L'objet en question vaudrait aujourd'hui plusieurs millions de dollars.