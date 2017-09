Francis Huster violé à 12 ans : Il révèle le terrible traumatisme qu'il a vécu

Ce n'est pas pour une pièce de théâtre que Francis Huster est venu sur le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2 le 9 septembre. L'acteur présente un livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien (édition du Cherche-Midi). Il explique en effet ce qui a motivé l'écriture de son livre, racontant devant les caméras une terrible et traumatisante épreuve qu'il a vécue lorsqu'il était un jeune adolescent.

"J'ai écrit ce livre tout simplement parce que, à 12 ans, dans la maison de ma grand-mère à La Varenne-Saint-Hilaire, je me suis retrouvé en pleine nuit dans le lit et j'ai vu une lampe de poche. Un homme s'est approché de moi, et il m'a violé, avec un couteau là [il montre sa gorge]", explique l'ancien compagnon de Cristiana Reali, père de deux filles.

Sa grand-mère est rentrée dans la maison avec son compagnon André Wirth, l'agresseur a fui : "Le lendemain je me suis retrouvé exactement comme dans le film Garde à vue, en face d'un jeune commissaire de Saint-Maur-les-Fossés, ma grand-mère et André étaient à côté, et puis j'ai raconté qu'un monsieur m'avait mis un doigt dans le derrière et je ne comprenais pas pourquoi. Et le policier tapait sur sa machine à écrire, ça a duré vingt minutes. Au bout de vingt minutes, il a sorti des photos, qui étaient évidemment que des Noirs, des Arabes, et il m'a dit : 'Lequel c'est ? Lequel c'est ?' A ce moment, j'ai regardé André, et j'ai vu dans son regard que j'avais le choix. Entre celui de devenir un homme, c'est-à-dire vivre une autre vie que celle qui m'était destinée, ou trahir un inconnu, qui aurait peut-être eu la tête coupée parce qu'à cette époque là, il y avait encore la peine de mort. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais vivre une autre vie. Et depuis cinquante ans, je vis une autre vie. Et je voulais expliquer par ce livre, que les gens eux-mêmes en lisant ce livre peuvent peut-être avoir la force et le courage de tourner une page."

Pas simple ensuite pour les polémistes de Laurent Ruquier de prendre la suite et critiquer son travail. Yann Moix se lance et n'est pas tendre avec le héros de Terre indigo, "malgré le préambule émouvant qu'il vient de faire" : "Votre livre part dans beaucoup de sens..." Ce à quoi l'auteur finira par dire : "Vous n'avez rien compris au livre, Yann".

L'émission On n'est pas couché a rassemblé 1,15 million (16,8% de part de marché) de téléspectateurs sur France 2 ce samedi 9 septembre.