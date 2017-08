Franck Delay : L'ex-membre des 2Be3 s'exhibe torse nu comme à la belle époque !

Les Français ont connu Franck Delay en 1996 avec le succès incroyable du boysband 2Be3 dont il faisait partie aux côtés de ses amis d'enfance Filip Nikolic et Adel Kachermi. Un peu plus de vingt ans plus tard, l'artiste aujourd'hui âgé de 43 ans est toujours aussi beau gosse et nous le fait savoir !

C'est en effet sur son compte Instagram où il est aujourd'hui suivi par un peu plus de 2000 admirateurs que Franck, aujourd'hui comédien quand il ne tourne pas à travers la France avec son groupe Génération Boys Band, a décidé de se rappeler à notre bon souvenir en prenant la pose torse nu, comme au bon vieux temps ! "Petite pose #man #noiretblanc #holidays #summer #cannes", a-t-il indiqué ce 8 août 2017 en légende du cliché estival.

Bien entendu, ses abonnés ont beaucoup apprécié le spectacle et certains d'entre eux n'ont pas hésité à se manifester pour le lui dire. "Tu es CA-NON ! Profite bien des vacances et repose-toi", "Miam miam les tablettes de chocolat", "Bel homme, à croire que les années n'ont pas d'impact sur toi", "C'est vrai, tu n'as pas bougé, tu es comme au temps des 2Be3, très mignon", "Canonissime", pouvait-on lire parmi les réactions.

Côté actualité, le 13 avril dernier, son groupe Génération Boys Band (avec Allan Théo et Chris des G-Squad) dévoilait un nouveau titre accompagné d'un clip, Fan de toi.