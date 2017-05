François Ozon et le vagin de Marine Vacth créent le scandale à Cannes

Mais le pire était à lire du côté du Parisien. Dans une lettre ouverte, Pierre Vavasseur dézingue Ozon et l'accuse de misogynie à travers sa "comédie non romantique avec des accents de thriller mental saupoudré de gore". Il évoque notamment Marine Vacth "l'une de nos plus belles et troublantes actrices". "Déjà, dans Jeune et Jolie, vous en faisiez un miroir froid de vos fantasmes. Une prostituée sans tendresse. Dépucelée sans amour. Je ne vous parle pas de morale, je vous parle d'image", explique Vavasseur. "Vous n'aimez pas la douceur, François. Vous profitez de votre art pour l'assassiner", lui assène-t-il plus tard, arguant que les femmes ne sont "que de charmants papillons de nuit" pour Ozon. "Elle ne peut jouir que dévastée. Vous montrez son vagin en gros plan chez la gynéco. On a le nez dedans", conclut-il à propos de Vacth, en rebondissant sur cette fameuse scène-choc. Et d'ajouter : "Reconnaissez-le, François. Vous n'aimez pas les femmes. Elles sont la transcription de vos peurs, voire de votre dégoût d'avoir été enfanté par l'une d'elles. Vous auriez préféré naître d'un homme. (...) Si j'étais une femme, je serais accablé par ce que vous montrez de moi."