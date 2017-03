Marine Vacth et Jérémie Rénier totalement nus pour "L'Amant double"

On l'avait quittée nue et brûlante dans Jeune et Jolie. On la retrouve dans le plus simple appareil, avec une coupe garçonne, pour L'Amant double. À nouveau à l'affiche d'un long métrage de François Ozon, Marine Vacth apparaît nue sur la première image du prochain film du metteur en scène français. Une photographie sur laquelle figure également Jérémie Rénier, nu lui aussi.

L'Amant double, qui n'a pas encore de date de sortie et est pressenti pour une sélection cannoise (la 5e participation de François Ozon si elle venait à se confirmer), raconte comment Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Dans L'Amant double, vendu comme un thriller érotique, l'héroïne révélée dans Jeune et Jolie (qui avait été en Compétition officielle à Cannes) donne la réplique à Jérémie Rénier, ainsi qu'à Jacqueline Bisset.