Marine Vacth : Son nouveau look, "sans cet outil évident de séduction"

De toutes les actrices françaises, Marine Vacth est assurément l'une des plus discrètes. Outre Belles Familles (une comédie de Jean-Paul Rappeneau sortie en octobre 2015 dans lequel elle faisait tourner la tête de Mathieu Amalric), on a peu vu la ravissante actrice de 25 ans que François Ozon avait révélée dans Jeune & Jolie.

Alors qu'elle sera à l'affiche de trois longs métrages en 2017, la belle fait un retour remarquée en une du magazine Elle. Une couverture, sur laquelle la comédienne et mannequin dévoile son nouveau look. Les cheveux coupés à la garçonne, elle a pris la pose, envoûtante, expliquant que ce changement radical se justifiait par le tournage du nouveau François Ozon. "Maintenant qu'ils sont courts, ils sont très présents, explique la jeune femme. J'aime assez, j'ai toujours eu les cheveux longs, c'est bien de faire sans cet outil féminin et évident de séduction." D'autant que la star ne perd en rien de sa sensualité, bien au contraire...

Passé l'aspect physique qui a toute son importance, on n'apprendra guère plus de choses dans l'entretien, qualifié de "non-interview" par le magazine Elle. Si elle s'exprime aisément sur ses personnages, l'actrice se mure dans le silence dès qu'il s'agit de parler d'elle. Secrète, celle qui n'a aucun compte sur les réseaux sociaux et part du principe qu'elle "n'apparaît que par rapport à un travail" finit par expliquer le pourquoi du comment. "Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de divulguer des choses. L'exposition... ça suffit", lâche-t-elle.

Un cri du coeur pour celle qui, en mars 2014, donnait naissance à Henri, dont le papa est son compagnon, le photographe Paul Schmidt. C'était d'ailleurs déjà à Elle qu'elle avait livré l'une de ses rares confidences sur son nouveau statut de maman. "Je ne crois pas que ce soit vraiment un hasard, disait-elle en septembre 2015. Cette maternité était comme une réaction physique au succès de Jeune & Jolie. Le film a fait grand bruit et c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux à ce moment-là. Au-delà du bonheur de donner la vie, bien sûr."

Marine Vacth sera prochainement à l'affiche de La Confession, avec Romain Duris, reprenant un rôle jadis tenu par Emmanuelle Riva face à Bébel dans un film de Jean-Pierre Melville, mais aussi de Si tu voyais ta soeur (de Joan Chemla) et donc du prochain long métrage de François Ozon.

