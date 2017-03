Frank Leboeuf et Koh-Lanta : "J'ai perdu du poids, puis j'ai été malade"

En 2010, Frank Leboeuf était l'une des stars de l'émission Koh Lanta : Le choc des héros (2009). Dans le programme Le Vestiaire, qui est diffusée tous les jours de la semaine à 22h45 sur la chaîne SFR Sport 1, l'ex-footballeur et champion du monde 1998 est revenu sur son aventure... laquelle s'est avérée très mouvementée.

Devant ses compères Emmanuel Petit et Rolland Courbis, l'ancien défenseur de Chelsea a évoqué le tournage du show télévisé, rendu compliqué par les séquelles d'un accident de voiture douloureux, survenu quelques semaines avant le tournage. Leboeuf avait été "projeté à plus de 30 mètres" après qu'un anonyme lui soit "rentré dans le derrière de la voiture à 80km/h". "J'ai eu mal à l'épaule et mal au dos, et je faisais Koh-Lanta deux mois après", a-t-il ainsi confié, lui qui a aussi été victime d'un traumatisme crânien lors de cet accident.

Pensant que ses douleurs ne l'empêcheraient pas de vivre pleinement son aventure, Frank Leboeuf s'est donc envolé vers la Nouvelle-Calédonie avec six autres anciens sportifs. Une erreur. "Il fallait escalader des choses, on aidait les filles, j'étais avec Djamel Bouras [champion olympique de judo en 1996, NDLR]. On se tenait au truc pour que les filles puissent grimper sur nous, elles m'ont labouré le dos. Dès le premier jour, j'ai senti que ça allait être l'enfer", a-t-il expliqué.

Et la suite des événements n'a pas arrangé les choses. "Le système qui veut que les plus faibles s'entraident pour virer les plus forts, je l'ai senti très rapidement. Quand on avait perdu à un jeu où tu votes pour celui qui va se barrer, dans notre groupe, j'ai demandé à partir pour ces deux raisons. (...) J'ai fais 5 jours mais je n'ai rien bouffé. J'ai perdu du poids, j'ai séché, puis j'ai été malade après", a-t-il continué.

Pourtant, lors de sa sortie du jeu, l'ex-défenseur français n'avait pas caché sa déception. "Je suis déçu, j'avais vraiment envie de continuer...", avait-il déclaré à Télé-Loisirs.