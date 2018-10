Franz-Olivier Giesbert : Sa chute impressionnante dans Les Terriens du dimanche

Les marches du plateau des Terriens du dimanche (C8) ont fait leur première victime, le dimanche 22 octobre 2018. Comme à leur habitude, les chroniqueurs de Thierry Ardisson ont descendu les nombreuses marches du plateau avant de prendre place sur leur siège.

Mais Franz-Olivier Giesbert en a loupé une, ce qui lui a valu une chute impressionnante. De quoi inquiéter tout le monde sur le plateau ! Invités, chroniqueurs et spectateurs n'ont pu s'empêcher de pousser un cri en voyant dégringoler le journaliste de 69 ans. Très vite, l'homme en noir, Gilles-William Goldnadel, Monia Kashmire et Michel Drucker (l'un des invités de la semaine) se sont précipités pour lui venir en aide et lui ont demandé comment il se portait.

Fort heureusement, plus de peur que de mal ! Franz-Olivier Giesbert s'est rapidement remis debout et a assuré qu'il allait "très bien". Le tournage a donc pu se poursuivre sans encombre. Rappelons que l'ancien rédacteur en chef du Point s'est uni à Valérie Toranian le 16 juin dernier, à Marseille. A l'époque, il était contraint d'utiliser des béquilles et avait une attelle à la jambe. Espérons donc que cette chute ne ravivera pas cette blessure.