Frédéric Beigbeder : Pour son bébé, il annonce une décision radicale !

Alors que la campagne électorale parle assez peu de la santé ou de l'écologie, cela ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les Français, bien au contraire... A l'occasion d'une interview donnée dans le cadre de sa participation au jury d'un concours culinaire, Frédéric Beigbeder (51 ans) a évoqué ces sujets...

Frédéric Beigbeder, figure parisienne incontournable, a pris la même décision que Muriel Robin : quitter la capitale ! L'écrivain s'est confié au Figaroscope sur ce choix. "Je vais vous livrer un scoop, tiens ! Ma petite famille et moi allons déménager à l'été. Nous quittons Paris pour nous installer à Guéthary [Pyrénées-Atlantiques, ndlr]. Une raison très simple : les particules fines. Nous avons un bébé d'un an qui a constamment mal à la gorge. Nous n'avons pas hésité longtemps. Et puis, mes potes parisiens viendront me rendre visite à Guéthary...", a-t-il raconté.

L'auteur du livre Un roman français est le papa de la petite Oona, fruit de son histoire d'amour avec sa compagne, Lara Micheli. Frédérique Beigbeder, qui souhaite donc retourner vivre dans son village d'enfance, ajoute : "J'ai hâte de regretter Paris ! J'ai été très parisien pendant quarante ans (...) A la rentrée, je serai donc 100% Pays basque et 0% particules fines."

Frédéric Beigbeder participera, le 18 mars, au concours culinaire organisé dans le cadre de l'opération Paris en mode basque.

Thomas Montet