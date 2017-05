Frédéric Lopez révèle pourquoi il a fait son coming-out aussi tardivement

Le 7 novembre dernier, Frédéric Lopez surprenait de nombreux téléspectateurs en faisant son coming out dans son émission testimoniale Mille et une vies sur France 2. Interrogé par Philippe Vandel ce 30 mai dans Tout et son contraire sur France Info, l'animateur de 50 ans a été invité à révéler pourquoi il lui avait fallu autant de temps pour faire cette annonce...

"J'avais expliqué ce jour-là [ce 7 novembre 2016, NDLR] que je n'en reparlerais jamais, donc je ne vais pas faire d'exception. Je crois que j'ai tout dit dans ce moment", a d'abord statué Frédéric Lopez à l'antenne. Puis, de commenter face à l'insistance de son interlocuteur : "J'avais un enfant qui était à l'école et je n'avais pas envie qu'il subisse des conséquences de ça. À partir du moment où il est sorti et qu'il assume toute la situation, je me suis demandé pourquoi je ne le dirais pas."

Pour rappel, c'est à la suite du témoignage d'un père de famille homosexuel, un certain Pascal de 49 ans, que Frédéric Lopez avait pris la parole dans son émission. "Votre histoire me touche particulièrement parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais et, au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte, tout le monde le sait autour de moi mais je n'en ai jamais parlé publiquement et je n'en parlerai jamais d'ailleurs", avait-il indiqué. Et de justifier sa prise de parole : "Il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident parce qu'ils ressentent ça et parce que vous témoignez à visage découvert, j'ai choisi d'en parler publiquement. Pour la seule fois de ma vie. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens mais c'est parce que vous m'inspirez beaucoup. (...) C'est la première fois que j'en parle et ce sera la seule fois. Je n'ai aucune explication à donner, aucune justification."

En faisant ce coming out, Frédéric Lopez, papa d'un garçon de 20 ans – il est séparé de la maman – avait rejoint ces autres animateurs de télévision (Alex Goude, Laurent Ruquier, Christophe Beaugrand...) qui ont décidé de s'assumer à 100% pour offrir un peu plus de visibilité aux LGBT sur nos petits écrans.