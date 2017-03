Gabourey Sidibé, amincie, parle de son opération : "J'aime mon corps maintenant"

Cela n'aura échappé à personne lors de ses récentes apparitions – notamment à la soirée Women of the Year Awards 2016 en novembre dernier –, Gabourey Sidibé a fondu comme neige au soleil. Une perte de poids que l'actrice américaine confirme aujourd'hui sans fard dans son autobiographie This is just my face : try not to stare (à paraître en mai) dont elle dévoile quelques extraits à People. Elle y révèle avoir été complexée par son corps pendant des années, dépeint son rapport à la nourriture et justifie sa décision de perdre du poids d'une manière radicale.

Ainsi, pendant des années, elle a tenté de perdre du poids naturellement. En vain. "Le chirurgien m'a dit qu'il allait couper mon estomac en deux, confie la jeune femme qui a subi une intervention de chirurgie bariatrique. Que cela limiterait ma faim et ma capacité à manger. Que les connexions dans mon cerveau allaient changer et que je mangerais plus sainement. J'ai dit oui ! La relation que j'ai eue toute ma vie avec la nourriture devait changer." Gabourey a subi cette opération en mai 2016.

Dans les semaines qui ont suivi, la comédienne, actuellement à l'affiche de la série Empire, a commencé à ressentir les effets de cette opération et, quelques mois plus tard, c'est une nouvelle personne qui s'est dévoilée au public. Invoquant le désir ardent de ne "plus s'inquiéter", la comédienne révélée dans Precious en 2009 dit avoir pris cette décision après qu'on lui a diagnostiqué un diabète de type 2, tout comme son frère aîné Ahmed. Quant aux critiques, l'actrice, qui a très souvent été victime de body-shaming, ne se cache plus : "Il n'y a rien de moche chez moi. Tous ceux qui pensent que je le suis – moi-même parfois – perdent leur temps. J'ai été en guerre contre mon corps pendant longtemps. Si je l'avais traité mieux il y a longtemps, je n'aurais pas passé autant de temps à me détester. Mais j'aime mon corps maintenant."

Elle justifie également son opération par un autre désir qui n'a pas de rapport avec l'esthétique. "Je n'ai pas subi cette opération pour être belle. Je l'ai fait pour marcher confortablement en talons. Je veux faire la roue. Je ne veux pas souffrir à chaque fois que je monte des escaliers", explique l'actrice de 33 ans dans son livre, où elle révèle lutter contre le surpoids depuis l'âge de 6 ans et le divorce de ses parents (une chanteuse de métro et un chauffeur de taxi). Si elle a fini par venir à bout de la dépression, de l'anxiété et de la boulimie, elle a revanche beaucoup souffert de son apparence physique. La star, qui se sent belle désormais, continue de maigrir depuis son opération. "Je l'avoue, je prie Dieu de ne pas être fine. Si je pouvais perdre assez pour juste être une petite potelée, je serais aux anges", a-t-elle déclaré dans son autobiographie.