Gabrielle Lazure (Un si grand soleil) : Quand sa mère se masturbait devant elle

À 61 ans, Gabrielle Lazure a traversé une vie mouvementée, aussi bien professionnellement que personnellement. L'actrice d'Un si grand soleil se raconte dans un livre de confessions et ne cache rien des aspects les moins reluisants de son existence. Elle évoque ainsi longuement ses relations compliquées avec sa mère.

"Ce n'était juste pas son truc d'être une maman", résume Gabrielle Lazure dans les pages de Gala. L'actrice affirme que sa mère, Martha, lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle relate notamment une scène au cours de laquelle, alors qu'elle lui avait rendu visite à son cabinet de psy, sa mère s'est tranquillement masturbée devant elle ! "Cette scène n'a pas fait l'unanimité parmi mes proches, mais j'ai voulu la garder car elle illustre vraiment bien le narcissisme de ma mère. Il n'y avait pas de perversité ou de sadisme de sa part, mais j'existais si peu à ses yeux qu'elle se comportait comme si je n'étais pas là", explique-t-elle.

Gabrielle Lazure estime que sa mère "a reproduit le schéma parental" qui était le sien et qu'elle était "un pur produit des années 60, 70" avec son lot de libertés et leurs conséquences pas toujours heureuses. L'actrice se souvient par exemple que Martha, ayant appris que sa fille alors âgée de seulement 14 ans consommait de la drogue, lui avait proposé de devenir son dealer ! "Pour elle, le danger était avant tout de prendre de mauvais produits", dit-elle. Et Gabrielle Lazure d'ajouter qu'il y avait des moments où elle sentait que sa mère "avait besoin de [la] tirer vers le bas", n'acceptant pas, par exemple, qu'elle soit plus grande qu'elle...

Heureusement, le mal-être de la comédienne, exprimé plus jeune par "des moments de mélancolie" et "des crises de larmes", s'est arrêté à la naissance de sa fille Emma, en 2000.

