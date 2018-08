"Un si grand soleil" : Le nouveau feuilleton de France 2 fait un carton

C'est ce qu'on appelle un lancement réussi ! Lundi 27 août 2018, France 2 dévoilait le premier épisode tant attendu de sa première série quotidienne Un si grand soleil. Diffusé à 20h40, juste après le journal télévisé, le feuilleton porté par la comédienne Mélanie Maudran a réussi son pari de faire partie du classement des meilleures audiences.

En effet, plus de 4 millions de téléspectateurs se sont réunis devant leurs écrans pour découvrir les aventures de Claire, soit 18,8% de part de marché des audiences "Après 20h". C'est ce qu'a annoncé Médiamétrie ce mardi 28 août, inscrivant ainsi Un si grand soleil à la deuxième place, juste derrière Scènes de ménages qui faisait sa rentrée avec succès.

En plus de faire une entrée impressionnante dans la course à l'audience, la nouveauté de France Télévisions s'offre le luxe de battre, avec un million de téléspectateurs de plus, son premier rival, la fiction marseillaise en place depuis quatorze ans, Plus belle la vie (diffusée à 20h20 sur France 3), mais aussi Demain nous appartient à 19h20 sur TF1. Malgré les bons résultats de la soirée, France 2 devra confirmer, ou pas, son succès dès ce mardi soir, une fois l'effet de curiosité estompé.

Pour rappel, Un si grand soleil relate l'histoire de Claire, de retour dans sa ville natale à Montpellier avec son fils adolescent, Théo. De là, une flopée d'intrigues vont s'entremêler. Amour, meurtres, secrets de famille... De nombreux rebondissements sont à prévoir !