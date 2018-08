Amélie Etasse, Grégoire Bonnet (Scènes de ménages) : "On n'est pas là pour rien"

C'est parti ! Scènes de ménages saison 10 est lancée ce lundi 27 août pour le plus grand bonheur des fans de la pastille humoristique. Alors que cette saison est la dernière pour les personnages phares de Marion et Cédric, incarnés par les talentueux comédiens Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, les autres couples comptent bien tout faire pour continuer d'animer avec entrain les sketchs de M6.

À commencer par Amélie Etasse et Grégoire Bonnet, les interprètes de Camille et Philippe. Ce couple, qui a vingt ans d'écart, forme l'union atypique du show. Interrogés par Purepeople.com, ils nous révèlent ce qui attend les téléspectateurs cette année : "Professionnellement, on est dans une ascension descendante, commence à expliquer Amélie. Le personnage de Camille commence à faire de vidéos sur internet, on lui propose un taff au Laos pour ouvrir un centre de yoga, tandis que Philippe commence à avoir quelques soucis à la pharmacie, de trésorerie..."

Arrivés à la saison 7 de Scènes de ménages, les acteurs ont eu du mal à s'imposer auprès du public. À l'occasion de l'arrivée du nouveau couple (Leslie et Léo), ils replongent dans leurs débuts : "On se dit qu'il faut être à la hauteur et on a tendance à oublier qu'on n'est pas là pour rien. Nous, on croyait pas du tout à notre couple...", déclare Amélie Etasse. Et son collègue Grégoire Bonnet d'ajouter : "La production nous avait prévenus qu'on allait à peu près se faire assassiner pendant un an mais, dans la rue, on a toujours été très apprécié. Il y a un énorme phénomène autour de Scènes de ménages, c'est impressionnant."

Retrouvez Scènes de ménages du lundi au vendredi à 20h25 sur M6

