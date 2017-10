Amélie Etasse (Scènes de ménages) : "Avant j'étais la blonde des pubs Leclerc"

Depuis deux ans et demi, Amélie Etasse incarne Camille dans Scènes de ménages sur M6. Un rôle qui a radicalement changé son quotidien. Elle s'est confiée au magazine Télé Star.

L'actrice de 33 ans a tout pour être heureuse. Son duo formé avec Grégoire Bonnet (alias Philippe) dans le programme court a totalement été adopté par les téléspectateurs. "Je sens une vraie différence depuis la rentrée. On est moins les petits nouveaux. Le public nous a dit : 'On connaît les Doudou, ils sont entrés dans nos familles, on les aime beaucoup.'" Un pari réussit qui a eu de belles répercussions sur l'image d'Amélie Etasse. Eh oui, à présent elle est connue pour autre chose que "la blonde des pubs Leclerc" comme elle le dit elle-même. Et d'ajouter : "J'ai surtout de la chance de ne pas avoir à chercher du travail tout le temps. Et ça, c'est un luxe pour un comédien."

En effet, cette "boulimique de travail" ne fait pas que de la télé. Elle est actuellement à l'affiche de la pièce Bouquet final à la Comédie-Caumartin à Paris. "Une partie des téléspectateurs doit venir voir Camille de Scènes de ménages. Mais d'autres doivent venir pour Marie Fugain, d'autres pour Sébastien Knafo, etc. Nous sommes six sur scène et je pense que les gens viennent surtout voir une troupe", commente-t-elle.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Télé Star en kiosques le 30 octobre 2017.