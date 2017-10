Valérie Karsenti lassée par Scènes de ménages ? "Une fois, j'ai eu du mal..."

Depuis 2009, Valérie Karsenti incarne le rôle de Liliane dans Scènes de ménages sur M6. Interrogée par nos confrères du magazine Télé 7 jours à propos de ce rôle qu'elle maîtrise sur le bout des doigts, la comédienne de 49 ans n'a pas caché qu'elle avait déjà songé à arrêter les tournages à cause de la lassitude...

C'est alors que les départs d'Audrey Lamy et Loup-Denis Elion étaient évoqués (le duo a souhaité se consacrer à d'autres projets à l'issue de la saison 9) que Valérie Karsenti a révélé avec beaucoup d'honnêteté : "Une fois, en 2013, j'ai eu du mal à retrouver le plaisir et l'humeur. J'ai évoqué cette lassitude. Les producteurs et mon partenaire m'ont invitée à prendre le temps de la réflexion. On a repris une nouvelle saison et je n'ai jamais autant ri. Liliane est un personnage que j'adore." Et de poursuivre sur le gros avantage d'un format tel que Scènes de ménages : "La série me laisse du temps pour d'autres projets. Une saison, c'est trente jours de tournage par an !"

Côté actualité, Valérie Karsenti est actuellement à l'affiche du film L'Ecole buissonnière réalisé par Nicolas Vanier et tourne en ce moment-même Le Poulain, une comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy.