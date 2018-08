Un si grand soleil : Premières images de la nouvelle série de France 2

Les téléspectateurs de France 2 ne sont pas prêts de s'ennuyer ! Dès la rentrée, la deuxième chaîne française lancera Un si grand soleil, son nouveau feuilleton qu'on peut déjà comparer à Plus belle la vie (France 3) et à Demain nous appartient (TF1). Les premières images ont été révélées et elles annoncent la couleur.

Pour tenir en haleine les téléspectateurs, France 2 a dévoilé une première bande-annonce mystérieuse sur Twitter qui met en avant les paysages de Montpellier, ville dans laquelle se déroule la fiction. On retrouve deux des acteurs principaux d'Un si grand soleil : Mélanie Maudran qui incarne Claire et Gary Guénaire qui se glisse dans la peau de Théo, le fils de Claire.

Dans Un si grand soleil, on suivra les aventures de Claire qui est de retour à Montpellier après dix-sept ans d'absence. Alors qu'elle fait découvrir sa ville natale à son fils, cette dernière est placée en garde à vue pour le meurtre de son ami d'enfance. Dès lors, Claire fera tout pour clamer son innocence au point de revenir sur des moments de son passé.

Pour le moment, la date de diffusion de la série de France 2 n'a pas été révélée. Le feuilleton est déjà composé de 235 épisodes de 26 minutes.