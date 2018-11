Gabrielle Union maman à 46 ans : Un bébé surprise avec Dwyane Wade !

À 46 ans, Gabrielle Union est maman pour la première fois ! Une information qui a de quoi surprendre les fans puisque l'actrice affichait il y a encore quelques jours un ventre plat sur des clichés postés sur les réseaux sociaux. La comédienne vue dans Elle est trop bien, American Girls et Ugly Betty, qui avait déjà évoqué ses problèmes de fertilité dans son livre paru en 2017 (We're Going to Need More Wine), a en réalité fait appel à une mère porteuse avec son époux, le basketteur Dwyane Wade.

C'est sur Instagram que le couple a annoncé la bonne nouvelle jeudi 8 novembre 2018, révélant qu'il était parent d'une petite fille. "On manque de sommeil et on nage en plein délire mais on est tellement heureux de partager avec vous la naissance de notre bébé miracle, né hier soir par mère porteuse. Le 7 novembre sera marqué pour toujours dans nos coeurs. Bienvenue à la fête, adorable petite fille !", a écrit Gabrielle Union sur sa page. Le prénom du bébé n'a pas encore été révélé.