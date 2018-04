Gad Elmaleh clashé pour un sketch jugé raciste, évoque "un énorme malentendu"

#GadElmalehOutOfNetflix, c'est le hashtag apparu sur Twitter la semaine dernière pour demander à la plateforme de retirer le spectacle American Dream, de Gad Elmaleh. Une manière de sanctionner l'humoriste suite à un ancien sketch, avec Kev Adams, qui mettait en scène des Chinois. Un sketch rediffusé sur W9 le 17 avril alors qu'il avait déjà été sévèrement taclé lors de sa première diffusion sur M6 en 2016...

Pendant plusieurs jours, Gad Elmaleh a été la cible de critiques d'internautes lui reprochant un sketch jugé raciste et extrêmement blessant envers les Chinois mais plus généralement envers les Asiatiques. Il faut dire que l'humoriste, conjointement à Kev Adams, apparaissait en costume traditionnel, plissant volontairement les yeux et multipliant les blagues et les clichés. A l'époque, il avait été taclé dans un article des Inrocks par Louise Chen, DJ franco-taïwanaise. L'humoriste a eu le malheur de mettre le feu aux poudres en faisant la promo de la rediffusion du sketch et du spectacle dans sa story Instagram. Il a ainsi partagé une photo de la musicienne sur laquelle il a écrit : "Trop hâte de revoir Les Chinois." Une plaisanterie qui n'est pas passée...