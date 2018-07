Gaelle (Les Ch'tis), Rawell et Rania (Les Anges)... canons en bateau

Cet été encore, les stars partagent avec leurs fans, via les réseaux sociaux, leurs superbes photos de vacances ! Gaelle Petit a lancé les siennes sur la Seine, en assistant à l'E! Summer Party. Les jumelles Rawell et Rania et Carla Ginola l'ont rejointe sur place...

Mardi 17 juillet, E! France a fêté l'été et le début des vacances en conviant plusieurs célébrités et influenceurs sur un bateau. Gaelle Petit faisait partie des chanceux invités. La jolie rousse révélée par l'émission Les Ch'tis a pu croiser la ravissante Carla Ginola, tout juste rentrée du Sud de la France et angélique en robe blanche Pretty Little Things.