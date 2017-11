Gaëlle (Les Ch'tis) quitte la télé-réalité : Sa nouvelle vie !

Gaëlle est une candidate emblématique des Ch'tis (W9). En effet, la jeune femme a participé aux neuf saisons du programme, sillonnant le monde avec la bande de Nordistes de Mykonos à Hollywood. Seulement, ces derniers mois, l'ex-chérie de Jordan se fait discrète. Le 25 octobre 2017, nos confrères de Public l'ont croisée à la MasterClass organisée par la maquilleuse Salima Aliani, à Paris. L'occasion de prendre des nouvelles de Gaëlle, deux ans après son dernier tournage.

Un retour dans Les Ch'tis ? Jamais

L'ex-candidate des Ch'tis fourmille de projets. Elle a ainsi intégré une école de comédie, espérant se lancer dans le théâtre. En parallèle, celle qui était présentée comme danseuse et modèle photo a également rejoint une école de danse. Mais ce n'est pas tout : Gaëlle planche également sur l'ouverture de sa chaîne YouTube, prévue pour janvier 2018, et le développement d'un site internet.

Toutefois, la jolie rousse est catégorique : elle ne fera pas son retour dans Les Ch'tis. Non, ça, "jamais", assure-t-elle. D'ailleurs, plus question pour celle qui se qualifie d'influenceuse sur les réseaux sociaux de participer à d'autres programmes de la même famille. "Je pense qu'on me reverra sûrement à la télé, mais pas dans la télé-réalité", lance-t-elle. Affaire à suivre...