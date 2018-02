Gareth Bale (Real Madrid) : Un membre de sa famille s'est suicidé à 29 ans

En se fiançant avec sa ravissante Emma Rhys-Jones, Gareth Bale n'a pas hérité de la meilleure des belles-familles. En 2016, son beau-père, Martin Rhys-Jones, a été condamné à six ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent et au remboursement de quelque 2,6 millions d'euros extorqués à des dizaines de victimes. La star du Real Madrid est aujourd'hui affectée par une autre affaire à l'issue plus tragique.

Le Daily Mail relate en effet que le beau-frère du footballeur gallois de 28 ans s'est suicidé le 8 novembre dernier. Dans le viseur des services sociaux, Alex Williams, compagnon de Katie Rhys-Jones, soeur de 24 ans d'Emma Rhys-Jones, n'a pas supporté de se savoir inquiété. Stressé par l'enquête dont il faisait l'objet à cause de son mode de vie "hippie", le jeune homme de 29 ans a mis fin à ses jours en s'intoxiquant avec le gaz du pot d'échappement de la voiture de son grand-père à Cardiff. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu.

En marge de la société, rejetant toute vie matérialiste, le beau-frère de Gareth Bale vivait dans une caravane installée à Bridgend, dans le sud du pays de Galles, avec sa compagne depuis plus de trois ans et leurs deux enfants. C'est d'ailleurs sur une photo de sa fille aînée et de son jeune fils qu'Alex Williams a couché quelques mots avant de commettre l'irréparable. "Il était anxieux de faire l'objet d'une enquête des services sociaux. Il essayait de positiver mais son niveau de stress a eu de graves conséquences sur lui", a indiqué Martin Rhys-Jones, le beau-père de Gareth Bale dans un communiqué. La fiancée de la star du Real Madrid a tout de suite pris l'avion pour rejoindre sa soeur au pays de Galles.

Lancés dans les derniers préparatifs de leur mariage qui sera célébré courant 2018 en Italie, Gareth Bale et Emma Rhys-Jones devront malheureusement faire sans la présence de ce proche parti trop tôt et à qui on ne connaissait pas de troubles mentaux.