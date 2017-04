Gavin Rossdale : Sa nouvelle chérie, très sexy, est plus jeune que sa fille

Gavin Rossdale va de l'avant, deux ans après son divorce d'avec la popstar Gwen Stefani. Le rockeur de 51 ans s'est trouvé une nouvelle jeune conquête : la bombe allemande Sophia Thomalla.

Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur le site du DailyMail, le guitariste du groupe Bush a craqué pour la jolie Berlinoise de 27 ans. Bien qu'une source du magazine People affirme qu'ils sont de "simples amis", les deux tourtereaux ont été photographiés en train de s'embrasser tendrement dans les rues de Londres.

"C'est le tout début, mais Gavin est vraiment très épris de Sophia. Ils s'amusent beaucoup et il se poussait bien que leur relation devienne on ne peut plus sérieuse si ça continue", rapporte-t-on à nos confrères du tabloïd The Sun.

Malgré une différence d'âge conséquente - la jeune et jolie blonde est à peine plus jeune que sa fille Daisy Lowe -, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes entre les deux amoureux, qui se seraient rencontrés dans le cadre de la tournée du chanteur.

La très tatouée Sophia, que l'on a vue dans la version allemande de Danse avec les stars, a une profonde affinité pour les chanteurs. Elle a d'abord été mariée au rockeur norvégien Andy LaPlegua avant de fréquenter pendant cinq ans Till Lindemann du groupe Rammstein.

Gavin Rossdale de son côté a passé plus de vingt ans avec Gwen Stefani du groupe No Doubt, avec qui il a eu trois enfants : Kingston (10 ans), Zuma (8 ans) et Apollo (3 ans). Alors que son ex-femme avait rapidement refait sa vie avec le chanteur de country Blake Shelton, Gavin souhaitait lui se consacrer pleinement à son rôle de père et sa carrière... Avant que la jolie Sophia Thomalla vienne lui faire tourner la tête ?

Coline Chavaroche