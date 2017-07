Gavin Russom : Le musicien de LCD Soundsystem fait son coming out trans

Gavin Russom, pro du synthé du groupe américain LCD Soundsystem, vient de révéler dans une interview qu'elle était transsexuelle. Interrogée par Grindr's INTO, elle déclare que plusieurs facteurs ont précipité sa décision de s'ouvrir sur le sujet...

"Je suis dans ma quatrième décennie et, durant chacune d'entre elles, il y a eu un moment où j'ai essayé de dire : 'Hey, je pense que je suis trans !' Et ce bien avant que le mot existe", a-t-elle d'abord expliqué. À 43 ans, et alors que son groupe prépare un nouveau disque et une tournée, elle ne pouvait plus se taire, déclarant "ne pas pouvoir imaginer" prétendre plus longtemps qu'elle était quelqu'un d'autre sur scène. D'ailleurs, son coming out trans s'est bien passé auprès de ses collègues du groupe.

Alors qu'elle est en pleine transition, Gavin Russom, qui souhaite garder son prénom de naissance, se dit plus "heureuse que jamais" mais reconnaît qu'elle a ses humeurs. "J'ai des bons et des mauvais jours. Pendant les mauvais jours, ça craint vraiment et je prends mon mal en patience jusqu'à ce que je rentre à la maison me réfugier dans la salle de bain", dit-elle. Elle ajoute que les récentes polémiques aux États-Unis concernant l'usage des toilettes pour les personnes trans ont fait leur chemin dans son esprit, précisant qu'elle en a elle-même fait l'expérience un jour où elle avait une envie pressante dans un magasin. "Je me suis toujours exprimé en faveur des droits des femmes et des trans mais quand j'ai commencé ma propre transition, cette histoire de toilettes faisait partie des plus choquantes. J'ai moi-même tellement de préjugés. Passer outre les idées préconçues sur ce qu'une femme trans doit faire ou pas est un défi ", dit-elle.

Thomas Montet