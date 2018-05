Geena Davis (Thelma & Louise) divorce de son 4e mari !

Et c'est un nouveau couple de longue date qui s'écroule ! L'actrice Geena Davis et son mari Reza Jarrahy sont en train de divorcer après seizeans de mariage. Selon Entertainment Tonight, c'est l'époux qui a déposé la demande officielle mardi 8 mai 2018, citant des différends irréconciliables, et réclamant la garde alternée de leurs trois enfants : les jumeaux Kaiis Steven et Kian William (13 ans), et Alizeh Keshvar (16 ans). Il demande également une pension alimentaire. Selon le magazine américain People, la demande de divorce portait les noms de "Rob Doe vs. Veronica Doe".

Séparés depuis novembre, la star de Thelma & Louise – qui a fait récemment un passage dans la série Grey's Anatomy – et son époux chirurgien plastique s'étaient mariés le 1er septembre 2001. Il s'agissait pour Geena Davis de son quatrième mariage, après le réalisateur Renny Harlin, l'acteur Jeff Goldblum et le restaurateur Richard Emmolo.