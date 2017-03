Geneviève Delpech tacle les médecins de Michel : "C'était d'une violence inouïe"

Alors qu'elle publie un nouveau livre intitulé Te retrouver (aux éditions First), Geneviève Delpech, la veuve du chanteur Michel Delpech, était l'invitée de l'émission C'est au programme le lundi 5 mars. Elle est revenue sur le cancer qui a emporté son époux en janvier 2016...

Pendant deux ans, Michel Delpech a alterné entre espoir et désespoir, luttant contre un double cancer de la gorge et de la langue, qui semblait dans un premier temps guéri avant de refaire son apparition et de l'arracher aux siens. Ce long combat, Geneviève l'a vécu intensément à ses côtés, d'autant plus qu'elle avait pressenti la maladie grâce à ses dons de médium. Un an après, elle reste très marquée, particulièrement par la manière dont les médecins ont annoncé la maladie au chanteur. "C'était d'une violence... Et encore, c'était Michel, il était connu, ils sont un peu plus attentifs quand même... Mais ils lui ont dit, non seulement 'Je vais vous faire très mal', mais aussi : 'Vous ne chanterez plus jamais.' C'était d'une violence inouïe", a-t-elle raconté.

Dans son livre, Geneviève Delpech ajoute : "Il n'a pris conscience de la fatalité de sa maladie que trois mois avant la fin, aux alentours du mois d'octobre 2015. Jusqu'à cette période, bien que conscient de la gravité de son cancer, il ne réalisait pas qu'il allait en mourir. Je revois son regard quand les médecins sont venus à Neuilly et lui ont dit qu'ils allaient l'envoyer en soins palliatifs. Michel leur a dit : 'Mais... les soins palliatifs, ça veut dire que je vais mourir, alors ?' 'Oui, lui ont-ils répondu, vous allez mourir de cette maladie. Mais on ne sait pas quand. Ça peut prendre six mois, un an, comme ça peut prendre un mois. On ne sait pas quand.' J'ai vu Michel devenir blême, et j'ai lu la peur dans ses yeux", écrit-elle.

Aujourd'hui, Geneviève Delpech continue d'affirmer qu'elle reçoit des signes de son regretté mari. "Il m'avait promis que, de là où il se trouverait, il m'enverrait des signes. Il a tenu ses promesses", a-t-elle confié à Sophie Davant.

