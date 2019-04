Georgina Rodriguez : Sa rencontre avec Cristiano Ronaldo, un "coup de foudre"

Cristiano Ronaldo vit une idylle avec Georgina Rodriguez depuis quelques années déjà. Ensemble, l'attaquant star de la Juventus de Turin et la jolie brune de 25 ans ont eu une adorable petite fille, Alana Martina, née en novembre 2017. Les deux amoureux se sont croisés pour la première fois en juin 2016, Georgina avait 22 ans et Cristiano, 31. "La première fois que j'ai rencontré Cristiano, c'était au magasin Gucci dans lequel je travaillais comme assistante de ventes", a-t-elle confié à la version italienne du magazine Elle.

"Quelques jours plus tard, on s'est recroisés lors d'un événement organisé par une autre marque. C'est là qu'on a pu discuter dans un cadre plus décontracté, en dehors de mon lieu de travail... Ça a été l'amour au premier regard pour nous deux, un coup de foudre", a déclaré la jeune mère de famille. Georgina Rodriguez vit actuellement avec les autres enfants de CR7, soit Cristiano Jr. (8 ans), les jumeaux Eva et Mateo, nés en juin 2017, qu'elle élève comme les siens. Le quintuple Ballon d'or avait fait appel à des mères porteuses pour devenir le papa comblé de ces trois petits.

Cette belle tribu recomposée procure beaucoup de bonheur à Georgina Rodriguez, qui posait en lingerie il y a peu. "Je suis chez moi là où il y a ma famille. C'est l'endroit où je me sens la plus heureuse, avec mon enfant et mon partenaire. Notre maison, c'est notre refuge, notre temple bâti avec tant d'amour", a-t-elle confié. La mère de famille a ensuite dévoilé sa journée-type, qui consiste à réveiller les enfants, les changer, préparer le petit déjeuner avant de jouer avec eux, puis cuisiner le repas de midi. Après quoi, c'est l'heure de la sieste, et Georgina en profite pour aller au spa. Elle finit sa journée en regardant un peu la télévision avec Cristiano Ronaldo. Bref, une vie (presque) ordinaire.