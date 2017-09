Gérard Collomb absent à la rentrée des classes : ses filles le boudent !

Lundi 4 septembre, des millions de têtes blondes étaient de retour sur les bancs de l'école et, parmi elles, les deux filles du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce dernier, invité le matin même par Cyril Viguier dans Territoires d'infos sur Public Sénat, a ainsi loupé la rentrée des classes et il en a subi les conséquences...

Venu parler des efforts fournis pour sécuriser les écoles du pays face à la menace terroriste, Gérard Collomb n'a pas caché qu'il était chagriné de ne pas avoir pu déposer ses propres filles à l'école... "Je voudrais faire un petit clin d'oeil à mes filles, qui ont 13 et 9 ans, et qui m'ont dit : 'Comment, papa, tu ne vas pas être avec nous ?' Et donc j'ai eu droit aux bouderies toute la journée ! Je suis comme tous les papas, toutes les mamans du monde qui, le premier matin, emmènent leurs enfants à l'école", a-t-il lâché.

Gérard Collomb (70 ans) évoquait ses filles Clémence et Camille, nées de son mariage avec Caroline Rougé, de trente ans sa cadette. Le ministre et ex-maire de Lyon (où ses filles sont scolarisées) est aussi le papa de Thomas (43 ans) et d'Anne-Laure (41 ans), nés de son premier mariage avec Geneviève Bateau, ainsi que d'Alexandre (21 ans), né de sa relation avec Myriam.