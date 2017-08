Gérard Collomb : Qui est son épouse Caroline, de trente ans sa cadette ?

Nommé ministre de l'Intérieur et "numéro 2" au sein du gouvernement Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb peut se targuer, à 70 ans, d'un superbe parcours en politique. A la une de l'actualité ce 6 août en raison de son entretien pour le Journal du dimanche, s'exprimant notamment sur le dossier épineux de l'immigration, l'ancien maire de Lyon (de 2001 à 2017) profite côté vie privée d'une relation harmonieuse avec son épouse, Caroline Collomb. Mais qui est celle qui accompagne l'homme politique depuis plus de quinze ans ?

Avant d'épouser Caroline Rougé, Gérard Collomb s'est marié en premières noces en 1968 avec Geneviève Bateau, militante rencontrée à la fac, et de ce mariage naîtront deux enfants : Thomas (43 ans), inspecteur de police et Anne-Laure (41 ans), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Lyon. Après leur divorce en 1994, il rencontre Myriam avec qui il aura un fils, Alexandre (21 ans) mais leur couple ne résiste pas. A la veille de sa victoire municipale en 2001, Gérard Collomb dit oui à Caroline.

Trente ans d'écart

"Etudiante en histoire et militante socialiste, elle ne connaissait pas Gérard Collomb avant de le solliciter pour son mémoire Les générations politiques et la transmission du pouvoir. Elle prenait alors le personnage pour 'un apparatchik et un loser' (sic) . 'A l'époque, il n'y avait que lui qui croyait à son destin', confie-t-elle dans un éclat de rire. Mais l'étudiante sage a vite été séduite par 'sa culture, sa sensibilité, son intelligence'", lit-on dans un article du Point consacré à Gérard Collomb en 2014.

Trente années séparent Gérard et Caroline Collomb mais qu'importe, l'amour est plus fort que tout. Le couple aura deux enfants, Clémence, 11 ans, et Camille, 10 ans. Elle mène discrètement sa carrière d'attachée territoriale, s'adaptant aux responsabilités publiques de son mari qui l'éloignent parfois de chez eux. "La politique est un sacerdoce, un sacrifice, lâche Caroline Collomb . Mais il tient à s'occuper de nos filles. Le matin, c'est lui qui gère le petit déjeuner, et c'est aussi un père exigeant qui surveille de près les résultats scolaires et fait réviser les leçons de grammaire." (Le Point)

Les deux membres du Parti socialiste ont rejoint Emmanuel Macron et son parti dès le début de En Marche. Les deux couples sont très amis. Leur histoire d'amour est elle, "en Marche" depuis bien longtemps déjà...