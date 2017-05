Gérard Hernandez, fou de Micheline : "Sans elle, je suis perdu"

Depuis 2009, Gérard Hernandez, alias Raymond dans Scènes de ménages sur M6, se dispute avec Huguette, incarnée par Marion Game. Mais dans la vie, la papy ronchon du programme vit un amour sans faille avec Micheline. Il s'est confié au magazine Télé 7 Jours.

Si, dans la célèbre fiction, Raymond aimerait bien qu'Huguette parte plus souvent en vacances sans lui, chez les Hernandez, Gérard est vite perdu sans sa Micheline. Une chose qu'assume entièrement le comédien âgé de 84 ans. Fou de son épouse avec qui il vit depuis soixante-six ans, la voix du Grand Schtroumpf confie : "Sans elle, je suis perdu. J'ai même refusé de tourner des films pour ne pas m'en séparer. Aujourd'hui, ça m'est toujours difficile. Quand je ne suis pas dans la même pièce, je lui dis : 'Mais t'étais où ?' Une chance qu'on vive dans un petit appartement."

Dans son livre sorti en 2015, De scènes de vie à scènes de ménages (Editions du Cherche Midi), l'acteur avait révélé comment il avait rencontré Micheline. Il avait 19 ans et était en vacances à Pouliguen (Loire-Atlantique). Si Gérard Hernandez, tout de suite épris d'elle, était persuadé qu'elle serait la femme de vie, Micheline a eu plus d'hésitation. Un doute qui a vite volé en éclats. Après sept ans de relation, le couple s'est marié et a eu un fils prénommé François.