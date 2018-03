Gigi Hadid et Zayn Malik séparés mais "amis" ? Le chanteur coupe les ponts

Après deux ans d'amour, Gigi Hadid et Zayn Malik ont choqué les fans en annonçant leur séparation, confirmant une rumeur rapportée dans un premier temps par le tabloïd The Sun.

Mardi 13 mars 2018, le mannequin de 22 ans et le chanteur de 25 ans se sont exprimés sur Twitter pour officialiser la nouvelle. "Je suis à jamais reconnaissante pour l'amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagés. Je lui souhaite le meilleur et je continuerai à le soutenir comme un ami pour lequel j'ai énormément de respect et d'amour", a écrit le supermodel.

"Gigi et moi avons vécu une relation incroyablement importante, aimante et amusante, et j'ai énormément de respect et d'adoration pour Gigi en tant que femme et amie", a de son côté tweeté l'ex-membre de One Direction.