Gigi Hadid : Son stalker condamné, le top model respire

Harcèlement, intrusion, piratage de données privées, vols : les stars sont exposées à de graves crimes ! Gigi Hadid en a fait la triste expérience après qu'un homme a tenté de pénétrer dans son appartement, à New York. Le stalker a été reconnu coupable de cambriolage et de harcèlement et a écopé d'une peine de prison avec sursis.

La sentence a été rendue ce mardi 11 juillet dans un tribunal de Manhattan. L'accusé, Marcell Porter, s'est vu infliger un à trois ans de prison avec sursis, une peine qui entrera en vigueur s'il tente à nouveau de s'approcher de Gigi Hadid. "Je vous enfermerai tellement vite que vous ignorerez ce qui vous est arrivé", lui a déclaré le juge Charles Solomon au cours de sa comparution.

Marcell Porter était presque parvenu à s'introduire chez Gigi Hadid, en juin 2015. L'incident a poussé le top model de 22 ans à mettre son logement en vente. Arrêté, le sans-abri avait déclaré, au sujet de la petite amie du chanteur Zayn Malik : "Je suis un paramilitaire et lui ai sauvé la vie par le passé. Elle veut m'épouser et avoir mes enfants." Marcell Porter est également l'auteur de commentaires publiés sur Facebook à propos de sa relation fantasmée avec Gigi.

Autre bonne nouvelle pour la jeune femme : elle ajoute deux nouvelles campagnes publicitaires à son portfolio, pour Stuart Weitzman et Fendi.