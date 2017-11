Gilbert Montagné : Fier au bras de sa femme pour un projet télé

Mercredi 15 novembre, au siège de la SACEM à Neuilly-sur-Seine, était diffusé en avant-première le documentaire Gilbert Montagné, le visionnaire. Un projet télé autour du handicap visuel, bientôt sur France 3, en présence du chanteur.

Gilbert Montagné était bien évidemment présent à cette soirée, accompagné pour l'occasion, chose assez rare, de son épouse (depuis 1999) Nikole. On a aussi pu voir la productrice télé Pascale Breugnot et Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat, chargée des Personnes handicapées, avec son mari Bruno. Ce documentaire d'Anne Dorr revisite avec Gilbert Montagné les grands moments de sa vie. Il sera diffusé le lundi 27 novembre 2017 sur France 3 Ile-de-France, en deuxième partie de soirée. Il s'agit d'une coproduction France 3 Paris Ile-de-France et Ego Productions, avec la participation du Centre National de la Cinématographie et de l'image animée, de la Sacem, le Fonds Handicap & Société par Intégrance et Mélody.

Gilbert Montagné évoquera son enfance et son parcours, jusqu'à l'homme qu'il est aujourd'hui. L'interprète d'On va s'aimer avait déjà pu expliquer dans la presse la manière dont il a été privé de la vue. Né prématuré en 1951, il n'a pas pu être traité de manière aussi développée qu'à notre époque. "Je suis resté en couveuse pendant trois mois et demi. Les médecins pensaient que j'allais m'éteindre comme une petite bougie. (...) Mais le surdosage en oxygène auquel j'ai été soumis a brûlé mes nerfs optiques. Ce n'est pas un accident. C'était prévu que je ne voie pas", disait-il à Gala.

Thomas Montet