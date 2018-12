Gilets jaunes : Uma Thurman et Pierre Perret au milieu des manifestants !

Après un samedi de violences, les Gilets jaunes étaient attendus au tournant pour leur nouvelle journée de manifestations. Le bilan livre les chiffres suivants : 136 000 personnes dans les rues, 1723 personnes interpellées dont 1082 dans la capitale... Alors que Paris avait estimé à 4 millions d'euros les dégâts de la semaine précédente, cette fois on ne connait pas le montant lié au pillage et aux destructions.

Samedi 8 décembre 2018, les Gilets jaunes étaient donc encore dans la rue et, parmi eux, on a pu voir plusieurs personnalités. Si le comédien et humoriste Franck Dubosc a totalement changé d'avis sur le mouvement, certains continuent de soutenir la lutte à l'instar du chanteur engagé Pierre Perret. Alors qu'il arrivait de Paris et devait se rendre à Rouen, l'artiste a pris la pose avec des Gilets jaunes à Fleury-sur-Andelle, dans l'Eure. "On était trois ou quatre à ce moment là et les barrages filtrants n'étaient pas encore en action lorsque que l'on a vu une voiture s'arrêter d'elle-même au milieu de la route, et Pierre Perret en descendre. Très sympa et souriant, il nous a dit qu'il nous soutenait et qu'il fallait continuer", a raconté une femme posant avec lui au site L'Impartial.

Plus surprenant, dans Paris, on a aussi pu voir l'actrice américaine Uma Thurman ! La star de Kill Bill a posté une photo sur son compte Instagram. "Paris, aujourd'hui. Les fumigènes et la police anti-émeute arrivent", a-t-elle écrit en légende. La star n'était pas la seule dans la capitale puisqu'on a aussi pu voir... Owen Wilson. Le comédien américain a lui été vu à vélo au niveau de l'avenue Marceau, entre les 8 et 16e arrondissements - lieu de chaos, entre voitures brûlées et affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants - mais il ne manifestait pas.