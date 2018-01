Golden Globes 2018: Jessica Biel et Justin, Ricky Martin et Jwan trop mignons...

Pour sa 75e édition, les Golden Globes ont réuni un beau parterre de stars au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, dimanche 7 janvier. Des stars, et des couples, en nombre encore une fois. Outre Nicole Kidman, l'une des grandes gagnants au palmarès avec Big Little Lies, avec son mari Keith Urban, et l'officialisation de Diane Kruger avec Norman Reedus, on a vu défiler quelques beaux tandems amoureux.

En tête de liste, on retrouve les immanquables Jessica Biel et Justin Timberlake. Irrésistibles, les deux tourtereaux ont fait crépiter les flashs, affichant leur jolie complicité. On a également croisé Armie Hammer et sa femme Elisabeth Chambers, l'acteur de This Is Us Sterling K Brown et sa femme Ryan Michelle Bathe, Jason Bateman et son épouse Amanda, Steve Carell avec Nancy, Dave Franco avec sa belle Alison Brie ou encore Tom Hanks et sa dulcinée Rita Wilson. On a vu s'embrasser Kyra Sedgwick et son mari Kevin Bacon, Hugh Grant poser avec sa compagne Anna Eberstein, Ricky Martin s'afficher main dans la main avec son mari Jwan Yose ou encore Gisele Schmidt et le meilleur acteur drama de la soirée, son mari Gary Oldman.

En outre, Kyle MacLachlan et sa femme Desiree, Sam Rockwell et sa compagne Leslie Bibb, Ridley Scott et Giannina Facio, Steven Spielberg et Kate Capshaw, Denzel Washington et Pauletta, Eric McCormack et Janet Holden, Michelle Pfeiffer et David Edward Kelley, Christian Slater et sa femme Brittany Lopez, Seth Meyers et sa femme enceinte Alexi Ashe ou encore la Wonder Woman Gal Gadot et son mari Yaron Versano étaient de la partie.