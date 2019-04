Graham Nash, 37 ans d'écart avec sa femme : leur vie sexuelle "folle"

Il y a près de deux ans, Graham Nash quittait son épouse de longue date, Susan Sennett, mère de ses trois enfants. Bye bye le domicile familial à Hawaï et bonjour la grande vie new-yorkaise avec sa nouvelle compagne, l'artiste Amy Grantham, âgée de 40 ans. À 77 ans, la rockstar du groupe Crosby, Stills et Nash & Young file le parfait amour avec sa compagne, qui a quasiment la moitié de son âge.

Le Daily Mail révèle, le 24 avril 2019, qu'ils se sont mariés au cours de deux cérémonies, l'une officielle, l'autre plus... mystique. "Amy est originaire de Tallahassee en Floride, mais elle aime l'Ecosse depuis environ 15 ans et s'y rend tous les ans", a confié Graham Nash au tabloïd. C'est donc en Écosse que le rockeur et sa compagne se sont mariés, au cours du rituel des "mains liées", une cérémonie païenne celte qui consiste à nouer treize bracelets de couleurs aux poignets des futurs époux. Afin d'avoir un mariage légal, Amy et Graham se sont également mariés à Woodstock.

Il croit dur comme fer à la pérennité de cet énième mariage. "Combien de temps durera le reste de ma vie ? J'aimerais vivre jusqu'à cent ans et toujours pouvoir chanter", remarque-t-il. En tout cas, il semble pour l'instant avoir assez d'énergie pour consommer son mariage. "Ma vie sexuelle est folle. Ça n'a jamais été aussi bien", estime Graham Nash. "Je suis tombé sur une femme tout simplement géniale. Elle n'a pas la moitié de mon âge", poursuit-il.

Une situation qui n'est pas au goût de tout le monde, surtout pas de ses enfants (Jackson, qui a 41 ans soit un an de plus qu'Amy, Will et Nile). "Je ne parle pas du tout à mes garçons. C'est terriblement triste, mais peut-être que le temps guérira toutes les blessures", conclut le musicien membre du Rock and Roll Hall of Fame.