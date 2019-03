Janet Jackson refuse de chanter au Hall of Fame, à cause de Leaving Neverland ?

Vendredi 29 mars 2019, le Barclay Center accueillait la cérémonie Rock and Roll Hall of Fame, à New York. Une soirée organisée à l'occasion de l'entrée de plusieurs artistes légendaires au "panthéon du rock", dont la liste avait été dévoilée en décembre 2018. Ainsi, des groupes et artistes mythiques ont été admis comme Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie, Deff Lepard et surtoutJanet Jackson, qui étaient tous présents lors de cette soirée.

L'intemporelle Stevie Nicks a ouvert le show avec sa chanson Stand Back. Elle portait le châle original qu'on voyait dans le clip du morceau. À 70 ans, elle devient la première femme à être entrée deux fois au "Hall of Fame", puisque la chanteuse avait déjà été intronisée en tant que membre du groupe Fleetwood Mac. Une cérémonie qui visait à introduire plus de femmes au "Hall of Fame", puisque Janet Jackson, 52 ans, a également rejoint ce musée du rock. Elle arrive ainsi au même stade que les Jackson 5 et son frère, Michael. "Ce soir, ta petite soeur y est arrivée", a-t-elle déclaré sur scène, en appelant à "introniser plus de femmes" en 2020.

Fait rare, Janet Jackson a refusé toutefois de chanter. Plusieurs médias américains ont attribué ce refus au fait que le concert était retransmis par le réseau HBO, qui avait diffusé le documentaire Leaving Neverland sur son frère. Radiohead s'est également abstenu de se produire sur scène pendant le concert, snobé par son chanteur Thom Yorke, qui s'est récemment déclaré "blasé" par ce type d'honneurs.

Plusieurs personnalités et figures de la chanson étaient présentes lors de cette soirée, à l'image de l'ancien membre des One Direction, Harry Styles, Janelle Monáe, le batteur Questlove, Chris Isaak, Mike Campbell et son épouse, Maureen Van Zett et son mari Steven et enfin, la chanteuse Shery Crow.